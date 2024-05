Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Gullideckel aus Fahrbahn genommen

Wietmarschen (ots)

Am 04.05.24 kam es in der Rebhuhnstraße zu einem Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Bislang unbekannte Täter entfernten einen Gullideckel aus der Fahrbahn. Gegen 04:05 Uhr fuhr ein 47-jähriger Fahrer eines Opel Corsa durch das dadurch entstandene Loch. Am Pkw entstand jedoch kein Sachschaden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Wietmarschen unter der Rufnummer 05925 - 998960 zu melden.

