Polizei Düren

POL-DN: Alkoholisiert im Grünstreifen gelandet

Titz (ots)

Ein 26-Jähriger aus Titz verlor in der Nacht von Dienstag (26.03.2024) auf Mittwoch (27.03.2024) auf der L213 die Kontrolle über sein Fahrzeug und landete in einem Grünstreifen.

Der Mann aus Titz befuhr gegen 01:30 Uhr mit seinem Pkw die L213 in Richtung Güsten. Nach ersten Erkenntnissen war er in Begleitung eines 26-Jährigen aus Coesfeld und eines 40-Jährigen aus Titz unterwegs. Nach Angaben des 26-jährigen Beifahrers beabsichtigte der 26-jährige Fahrzeugführer auf der Straße "Landwehr" zu wenden und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw drehte sich und kam erst im angrenzenden Grünstreifen zum Stillstand. Da der Unfallverursacher angab, Alkohol konsumiert zu haben, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Da eine erfolgreiche Messung bei dem 26-Jährigen nicht durchgeführt werden konnte, entnahm ihm ein Arzt auf der Polizeiwache in Jülich eine Blutprobe. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt, nach ersten Erkenntnissen handelt es sich hierbei um eine Fälschung. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell