Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf dem Windener Weg

Kreuzau (ots)

Am Dienstagnachmittag (26.03.2024) kam es auf dem Windener Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 59-Jährige wollte von einem Supermarktparkplatz in den fließenden Verkehr einfahren und übersah hierbei einen 75-Jährigen auf seinem Fahrrad.

Die Frau aus Nideggen wollte nach eigenen Angaben gegen 16:30 Uhr den Parkplatz des Supermarkts in Richtung Lehrer-Lenz-Straße verlassen wollen. Beim Anfahren übersah sie den von rechts kommenden 75-Jährigen Radfahrer aus Kreuzau. Dieser befuhr den Radweg des Windener Weg aus Richtung Maubacher Straße in Fahrtrichtung Üdinger Weg. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in dessen Folge der 75-Jährige stürzte. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell