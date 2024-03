POL-DN: Auffahrunfall: Ein Leichtverletzter und etwa 18.000 Euro Sachschaden

Düren (ots) - Derzeit noch Unbekannte drangen in der Nacht von Montag (25.03.2024) auf Dienstag (26.03.2024) in ein Vereinsheim in Derichsweiler ein. Die Kriminalpolizei ermittelt. In der Zeit zwischen Montag, 16:00 Uhr und Dienstag, 09:50 Uhr öffneten der oder die Täter gewaltsam die Garage und stahlen technische Gartengeräte, sowie einen Werkzeugkasten. Sie entkamen unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, ...

mehr