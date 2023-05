Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Transitverkehr kontrolliert und zurückgewiesen

Annweiler (ots)

Am Dienstagvormittag wurden durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Landau und der Polizeiwache Annweiler in Rinnthal der Lkw-Verkehr kontrolliert. Bei 69 kontrollierten Lastwagen waren 38 unberechtigt als Transitverkehr in den Bereich eingefahren und wurden allesamt zurückgewiesen. Ab Pirmasens wird mehrfach auf das bestehende Durchfahrtsverbot aufgrund der Fahrbahnsanierung in den B10-Tunneln hingewiesen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell