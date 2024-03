POL-DN: Einbruch in Vereinsgarage

Aldenhoven (ots) - Bislang Unbekannte drangen zwischen Donnerstag (21.03.2024) und Freitag (22.03.2024) in ein Sportheim in Siersdorf ein. Zwischen 16:30 Uhr am Donnerstag und 12:00 Uhr am Freitag verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Sportheim in der Straße "Im Schleidener Thal", das derzeit renoviert wird. Sie entwendeten unter anderem eine Leiter sowie Kabel und flüchteten im Anschluss unerkannt. Angaben zu ...

mehr