Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zigarettenautomat aufgebrochen

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht zum Freitag (22.03.2024), gegen 03:30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Männer versuchten einen Zigarettenautomaten in der Raschigstraße aufzubrechen. Der Zeuge verständigte die Polizei, woraufhin Polizeikräfte drei jeweils 20-jährige Tatverdächtige in der Hochfeldstraße kontrollieren konnten. Den drei Männern war es nicht gelungen, den Automaten zu öffnen, jedoch verursachten sie Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Sie müssen sich nun wegen des Verdachts des versuchten, besonders schweren Falles des Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell