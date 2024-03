Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährliche Körperverletzung - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Bereits am Samstag, den 09.03.2024, kam es gegen 16:20 Uhr auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zuvor wurde ein 36-Jähriger von einem Unbekannten bedroht und beleidigt. Als dieser den Mann zur Rede stellen wollte, stiegen mehrere Personen aus einem Transporter aus und griffen den 36-Jährigen an. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Als Passanten auf die Auseinandersetzung aufmerksam wurden und zur Hilfe kamen, flüchteten die Angreifer. Der Täter, welcher den Streit begann ist etwa 50 Jahre alt, trug bei der Tat eine Brille, eine Wollmütze, hat einen weißen Bart und ist etwa 1,80m groß.

Die Polizei bittet nun um Ihre Mithilfe. Haben Sie etwas gesehen? Beispielsweise einen Transporter, aus dem mehrere Personen ausstiegen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

