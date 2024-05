POL-EL: Wietmarschen - Radfahrer lebensgefährlich verletzt

Lingen (ots) - In der Zeit vom 27.04.2024 bis gestern kam es auf dem Friedhof an der Straße "Am Neuen Friedhof" zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten ein mit einer Grabplatte verschraubtes Grablicht. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 - 870 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Marina Bruns Telefon: +49 591 87 104 ...

