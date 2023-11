Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt "Junge Fahrer"

Hachenburg (ots)

Am Donnerstag, den 23.11.2023, fanden im Bereich und unter Führung der Polizeiinspektion Hachenburg mit Beteiligung der Polizeiinspektionen Altenkirchen und Montabaur, sowie der Polizeiautobahnstation Montabaur Verkehrskontrollen in den Ortslagen Dreisbach (18:00 - 20:30), Kirburg (21:00 - 00:00), Mündersbach (18:00 - 20:30) und Kroppach (21:00 - 00:00) unter den Gesichtspunkten "Junge Fahrer" sowie "Dunkle Jahreszeit" (Oktober-März) statt. Hintergrund der Kontrollen sind die seit der Corona-Pandemie wieder steigenden Verkehrsunfallzahlen im Bereich der Polizeidirektion Montabaur unter Beteiligung der Altersgruppe der 18-24-Jährigen. Diese Altersgruppe ist in jeden fünften Verkehrsunfall (21,1%) verwickelt. Ziel der Kontrollen war es daher, die Altersgruppe der "Jungen Fahrer" verstärkt zu kontrollieren, auf entsprechendes Fehlverhalten aufmerksam zu machen und für die daraus resultierenden Risiken zu sensibilisieren. Weiterhin war in Anbetracht der dunklen Jahreszeit der ordnungsgemäße Zustand -vor allem die Beleuchtung und Bereifung- der Fahrzeuge Hauptaugenmerk. Gerade im Zeitraum Oktober bis März mit der aufgrund der Zeitumstellung früh einsetzenden und im Tagesverlauf erst spät endenden Dunkelheit, ist eine gute Erkennbarkeit der am Straßenverkehr teilnehmenden Fahrzeuge für jeden Verkehrsteilnehmer unerlässlich. Während der Verkehrskontrollen wurden 31 Fahrzeuge mit Mängeln festgestellt. Hierzu wurden in allen Fällen entsprechende Mängelberichtigungsverfahren vorgelegt. Des Weiteren wurde gegen vier Verkehrsteilnehmer ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Ein Fahrzeugführer war nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis und stand zudem noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Diesem wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobenentnahme veranlasst. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Bei einem weiteren kontrollierten Fahrzeugführer wurde ein offener Haftbefehl vollstreckt. Als Fazit lässt sich festhalten, dass bei fast jedem dritten kontrollierten Fahrzeug Mängel festzustellen waren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit der durchgeführten und weiterhin avisierten Kontrolle der angesprochenen Themenfelder.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell