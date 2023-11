POL-PDMT: Ladendieb flüchtet mit dem Diebesgut

Rennerod (ots) - Am Mittwoch, den 22.11.2023, gegen 17.00 Uhr kam es in der Hauptstraße in Rennerod, Höhe Hausnummer 55 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein LKW mit blauem Auflieger beschädigte zwei am rechten Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge. Dies wurde durch einen Zeugen beobachtet, so das es Ermittlungsansätze zu dem flüchtigen LKW gibt. Bis zum Eintreffen der Polizei war jedoch ein beschädigter PKW nicht mehr vor Ort. An diesem PKW müsste der linke Außenspiegel ...

mehr