Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Fahranfängerin verursacht Unfall ++ Gefälschter Führerschein ++ E-Biker kollidiert mit Verkehrsschild ++ Müll in der Feldmark - Polizei ermittelt ++

Rotenburg (ots)

Fahranfängerin verursacht Unfall

Bremervörde. Eine 19-jährige Fahranfängerin ist am Montagabend in der Industriestraße verunglückt. Aus noch ungeklärter Ursache kam die junge Frau gegen 22 Uhr mit einem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen überfuhr den Bordstein und kollidierte mit einem Findling. In der Folge hob der Mercedes seitlich ab, prallte gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich. Auf der Auffahrt des REWE-Marktes kam das Fahrzeug schließlich zum Stehen. Die 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf 15.000 Euro.

Gefälschter Führerschein

Sittensen. Am Montagabend haben Beamte der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei den Opel eines 39-jährigen Mannes an der Anschlussstelle Sittensen gestoppt. Gegen 19.30 Uhr waren sie auf der A1 in Richtung Hamburg auf das Fahrzeug aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle legte der Fahrer den Beamten einen bulgarischen Führerschein vor. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und behielten auch das Fahrzeugschlüssel, um eine Weiterfahrt zu verhindern.

E-Biker kollidiert mit Verkehrsschild

Rotenburg. Am Montagabend hat sich ein 50-jähriger E-Biker bei einem Verkehrsunfall in der Mühlenstraße verletzt. Gegen 20.20 Uhr kollidierte der Mann ohne fremde Beteiligung mit einem Verkehrszeichen. Mit leichten Verletzungen an seinem Bein wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Müll in der Feldmark - Polizei ermittelt

Ebersdorf. Wegen der unerlaubten Entsorgung von Müll ermittelt die Polizeistation Oerel aktuell gegen einen 29-jährigen Mann aus dem Landkreis Cuxhaven. Ein Zeuge hatte den Beamten in der vergangenen Woche von vier Müllsäcken berichtet, die in der Feldmark in Höhe der ehemaligen Radarstellung abgelegt worden waren. Bei den Ermittlungen stieß die Polizei auf einen Hinweis zu dem 29-Jährigen. Gegen ihn wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell