Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Berauschte Fahrzeugführer ++ Pkw gerät in Brand ++ Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person ++ Unfall zwischen Pkw und Krankentransportwagen ++

Rotenburg (ots)

Berauschte Fahrzeugführer

Rotenburg. In den frühen Morgenstunden wurde am Samstag durch Beamte der Rotenburger Polizei ein 23-jähriger Fahrzeugführer in Fintel kontrolliert. Während der Kontrolle konnten Anzeichen festgestellt werden, dass der 23-jährige vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Ein Test zeigte einen Wert von über 2,6 Promille. Der 23-jährige musste eine Blutprobe abgeben, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In den Samstagabendstunden wurde ein ebenfalls 23-jähriger im Rotenburger Stadtgebiet kontrolliert. Während der Kontrolle konnten die Beamten bei ihm Anzeichen für den Konsum von Drogen feststellen. Der 23-jährige musste eine Blutprobe abgeben.

Ähnlich erging es in den Sonntagmorgenstunden einem 23-jährigen in Sottrum. Während der Kontrolle ergab sich für die Beamten der Verdacht, dass der Fahrzeugführer vor Fahrtantritt Drogen konsumiert haben dürfte. Der 23-jährige musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben, ihn erwartet nun ein Verfahren.

Pkw gerät in Brand

Horstedt. In der Nacht zu Sonntag wurde durch einen Anwohner in der Straße Vor dem Dorfe ein brennender Pkw auf einem Nachbargrundstück bemerkt. Durch die Feuerwehr konnte der brennende Pkw gelöscht werden, verletzt wurde durch den Brand niemand. Ursache dürfte ein technischer Defekt gewesen sein.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Stuckenborstel. In den frühen Morgenstunden ist es am Sonntag zu einem schweren Verkehrsunfall in der Ortschaft Stuckenborstel gekommen. Eine 38-jährige Fahrzeugführerin kam auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte ihr Pkw mit einem Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw stark beschädigt und die Fahrzeugführerin schwer verletzt. Während der Unfallaufnahme konnten bei der Fahrzeugführerin Anzeichen festgestellt werden, dass diese vor Fahrtantritt Alkohol und Drogen konsumiert haben könnte. Die Fahrzeugführerin musste eine Blutprobe abgeben, sie erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Unfall zwischen Pkw und Krankentransportwagen

Brockel. Am Sonntagmittag ist es im Bereich der Bundesstraße 71 in Brockel zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krankentransportwagen gekommen. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person schwerverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße gesperrt werden.

