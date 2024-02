Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Diebstahl auf der Mülldeponie - Polizei schnappt 23-jährigen Mann ++ Überfall auf jungen Mann - Drei Täter flüchtig ++ Tier auf der Straße - 39-jährige Autofahrerin verunglückt ++

Rotenburg (ots)

Diebstahl auf der Mülldeponie - Polizei schnappt 23-jährigen Mann

Helvesiek. Nach mehreren Diebstählen vom Gelände der Mülldeponie des Landkreises in Rehr hat die Polizei am Mittwochabend einen 23-jährigen Mann bei einer weiteren Tat festnehmen können. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma teilten gegen 20 Uhr mit, dass zwei Männer durch einen Zaun auf das Gelände eingedrungen seien. Aus Rotenburg und den umliegenden Polizeistationen eilten mehrere Streifenbesatzungen sofort zum Einsatzort. Bei der Absuche der Deponie konnte einer der beiden Tatverdächtigen im Gras liegend ergriffen werden. Seinem Komplizen gelang die Flucht. In letzter Zeit war es auf der Deponie mehrfach zum Diebstahl alter Elektrogeräte und anderer ausrangierter Gegenstände gekommen.

Überfall auf jungen Mann - Drei Täter flüchtig

Rotenburg. Am Mittwochabend ist es in einer Wohnung an der Dresdener Straße zu einem Raubüberfall auf einen 27-jährigen Mann gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hätten drei noch unbekannte Männer gegen 21.30 Uhr an dessen Wohnungstür geklingelt. Nach dem Öffnen seien die Fremden in die Wohnung gestürmt und hätten den Bewohner niedergeschlagen. Sie sollen einen PC der Marke Lenovo und ein iPhone erbeutet haben. Nach der Tat wurden drei flüchtige, junge Männer im Seilereiweg, einem kleinen Verbindungsweg hinter dem Matthias-Claudius-Altenheim, in Richtung KiTa "Kinderrache" rennend von Zeugen gesehen. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04261/947-0 entgegen.

Tier auf der Straße - 39-jährige Autofahrerin verunglückt

Ober Ochtenhausen. Eine 39 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der K 101 zwischen Ober Ochtenhausen und Hütten verletzt worden. Nach eigenen Angaben war die Frau gegen 14.45 Uhr mit ihrem Nissan auf der Kreisstraße in Richtung Hütten unterwegs gewesen, als plötzlich ein Tier in einer langgezogenen Rechtskurve über die Fahrbahn gelaufen sei. Der Wagen kam nach links von der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Dabei zog sich die 39-Jährige leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

Junge Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremervörde. Am Mittwochvormittag ist eine 11-jährige Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Bahnhof" verletzt worden. Das Mädchen war dort gegen 10.40 Uhr mit ihrem Rad auf dem Geh- und Radweg unterwegs. Ein 66-jähriger Autofahrer, der mit seinem Ford nach rechts in die Bremer Straße abbiegen wollte, übersah vermutlich das Kind. Bei der Kollision zog sich die 11-Jährige leichte Verletzungen am Bein zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Rotenburg. Verletzungen an ihrem Kopf hat sich eine 55-Jährige Radfahrerin am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Fuhrenstraße/Königsberger Straße zugezogen. Eine 60-jährige Autofahrerin wollte gegen 7.40 Uhr mit ihrem BMW von der Fuhrenstraße nach links in die Königsberger Straße abbiegen und bemerkte dabei die entgegenkommende Frau auf dem Radweg vermutlich zu spät. Die Radlerin kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

Transporter aufgebrochen - Baumaschinen gestohlen

Wilstedt. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch im Fasanenweg Baumaschinen aus einem Transporter gestohlen. Nachdem es den Tätern gelungen war, das Schloss des Sprinters gewaltsam zu öffnen, holten sie ein rotes Stromaggregat der Marke Honda vom Typ EU 22i und eine orangefarbene Motorflex von Husqvarna vom Typ K 970 aus dem Laderaum. Damit verschwanden die Diebe unerkannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa zweitausend Euro.

Wohnungseinbruch am Tage

Vorwerk. Im Verlauf des Mittwochs ist es in der Lange Straße zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 10 Uhr hebelten unbekannte Täter die Seiteneingangstür eines Wohnhauses auf. Sie durchsuchten alle Räume und fanden Bargeld und Schmuck. Damit verschwanden sie so schnell, wie sie auch gekommen waren.

