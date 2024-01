Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Autobahnpolizei kontrolliert mutmaßlichen Drogendealer - Große Menge an Marihuana gefunden ++

Rotenburg (ots)

Autobahnpolizei kontrolliert mutmaßlichen Drogendealer - Große Menge an Marihuana gefunden

Elsdorf/A1. Rund 45 Kilogramm Marihuana im Wert von etwa einer halben Millionen Euro haben Beamte der Autobahnpolizei Sittensen am Samstagvormittag bei einer routinemäßigen Verkehrskontrolle auf der Hansalinie A1 im Pkw eines 44 Jahre alten Mannes gefunden. Gegen 10 Uhr war das Streifenteam auf seinen Ford Focus aufmerksam geworden. Die Polizisten stoppten das Fahrzeug und warfen zunächst einen Blick auf den Fahrer. Bei der Kontrolle zeigte sich zunächst, dass der Mann wegen einer Straftat im Ausland zu einer Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben war. Im weiteren Verlauf entdeckten die Polizisten im Fahrzeug des 44-Jährigen fünf große Umzugskartons. Darin waren zahlreiche Plastiktüten deponiert, in die augenscheinlich Rauschgift eingeschweißt war. Der 44-Jährige wurde sofort festgenommen. Er hatte zudem eine größere Menge an Bargeld bei sich. Neben den Drogen wurde auch dieser Fund beschlagnahmt. Da der Fahrer unter dem Einfluss von Kokain stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade wurde der Festgenommene am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete gegen den 44-Jährigen Untersuchungshaft an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell