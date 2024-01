Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei schnappt junge Automatenaufbrecher ++ Autobatterien und Felgen vom Deponiegelände gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Polizei schnappt junge Automatenaufbrecher

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Mittwochabend vier junge Leute geschnappt, die im Verdacht stehen, am Aufbruch eines Automaten für E-Zigaretten beteiligt zu sein. Gegen 20.30 Uhr flexten und hebelten die beiden 16 und 20 Jahre alten Männer auf dem Gelände einer Autowaschanlage an der Gerberstraße so lange an dem Gerät, bis es sich öffnen ließ. Dann nahmen sie sogenannte Vapes - elektronische Geräte zum Verdampfen von flüssigen Geschmackstoffen - aus dem Automaten und flüchteten zu Fuß und auf einem E-Scooter zu zwei 15- und 17-jährigen Mittäterinnen, die auf ihre beiden Komplizen warteten. Die Polizei konnte alle Tatverdächtigen festnehmen. In dem Audi, mit dem sie zum Tatort gefahren sind, fanden die Beamten Tatwerkzeuge und gestohlene Autokennzeichen. Bei einem Tatverdächtigen wurde das Diebesgut gefunden. Insgesamt gehen die Beamten von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus. Die minderjährigen Täter wurden im Anschluss an die ersten Ermittlungen in der Nacht an Erziehungsberechtigte übergeben.

Autobatterien und Felgen vom Deponiegelände gestohlen

Helvesiek. Wie sich jetzt herausstellte, sind unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf das Gelände der Mülldeponie in Rehr eingedrungen. Durch ein Loch im Zaun verschafften sie sich zunächst den Zutritt. Bei der Suche nach Beute fielen den Unbekannten mindestens 15 alte Autobatterien und ein Satz Alu-Felgen in die Hände. Hinweise erbittet die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/954-86-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell