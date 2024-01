Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Raubüberfall auf Tankstelle - 20-Jähriger nach Zeugenhinweis festgenommen ++

Rotenburg (ots)

Gnarrenburg. Dem Hinweis eines aufmerksamen und tatkräftigen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Bremervörder Polizei am Mittwochvormittag den Raubüberfall auf die Aral-Tankstelle an der Hindenburgstraße kurz nach der Tat aufklären konnte. Kurz nach 6 Uhr früh hatte der maskierte Täter den Verkaufsraum betreten. Unter Vorhalt einer Schreckschusswaffe forderte er von der 55-jährigen Tankstellenangestellten die Herausgabe der Einnahmen. Mit dem erbeuteten Bargeld fuhr der 20-Jährige auf einem Fahrrad, das er zuvor auf dem Tankstellengelände bereitgestellt hatte, davon. Der auf den Vorfall aufmerksam gewordene Zeuge folgte dem flüchtigen Täter geistesgegenwärtig in seinem Pkw bis zu dessen Wohnung. Von dort informierte der Mann die Polizei. Beamte des Bremervörder Polizeikommissariats konnten den 20-Jährigen dort festnehmen. Bei ihm fanden sie die Beute und auch die Tatwaffe. Noch am späten Nachmittag wurde der Festgenommene einem Richter des Amtsgerichts Bremervörde vorgeführt. Der ordnete gegen ihn Untersuchungshaft an.

