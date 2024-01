Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Auffahrunfall mit Verletzten ++ Seniorin verscheucht Einbrecher ++ Einbruch bei der AOK ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Auffahrunfall mit Verletzten

Rotenburg. Bei einem Auffahrunfall im Einmündungsbereich Aalter Allee/Rathausgasse sind am Sonntagnachmittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 24-jähriger Autofahrer hatte gegen 14.20 Uhr vermutlich zu spät erkannt, dass der vor ihr fahrende VW Tiguan eines 61 Jahre alten Mannes verkehrsbedingt abbremste. Der junge Fahrer fuhr mit seinem Toyota auf den Vordermann auf und schob ihn auf den Kia eines 51-Jährigen. Der Unfallverursacher und der 61-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

Seniorin verscheucht Einbrecher

Sottrum. Zwei unbekannte Männer haben am Samstagnachmittag versucht, in ein Wohnhaus an der Straße Am Wiesengrund einzubrechen. Gegen 16.40 Uhr klingelten die Täter zunächst an der Haustür und versuchten dann eine seitliche Terrassentür aufzuhebeln. Als die 83-jährige Bewohnerin laut auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Einbrecher die Flucht.

Zigarettenautomat aufgebrochen

Bothel. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte in der Hauptstraße einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Sie flexten und hebelten so lange, bis sich das Gerät öffnen ließ. Aus dem Automaten holten sie die Zigaretten und auch das Bargeld. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Einbruch bei der AOK

Zeven. Nachdem es unbekannten Tätern am vorletzten Wochenende misslungen ist, in das AOK-Gebäude am Schulweg einzubrechen, ist es am Sonntagnachmittag an gleicher Stelle zu einer vollendeten Tat gekommen. Die Unbekannten schlugen gegen 16.30 Uhr eine Fensterscheibe ein und drangen in das Gebäude ein. Möglicherweise zielgerichtet nahmen sie einen 55 Zoll Fernseher der Marke NFC mit. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 04281/9592-0 entgegen.

