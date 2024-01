Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++Verkehrsunfallflucht-Unbekannter Autofahrer fährt durch Hecke++Wohnhauseinbrüche am Wochenende-Hinweis auf weiße Limousine

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht-Unbekannter Autofahrer fährt durch Hecke

Bothel. Am Samstag Morgen rückten die Rotenburger Beamten zu einem Einzelhandelsgeschäft in Bothel in der Hauptstraße aus. Der dortige Filialleiter hatte zuvor die Polizei verständigt, weil offenbar ein Pkw durch die Heckenbegrenzung des Parkplatzes gefahren ist. Augenscheinlich verlor ein Fahrer in der Hauptstraße beim Durchfahren einer Rechtskurve Richtung Brockel die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr die Heckenbegrenzung. Anschließend flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 04261-9470 zu melden.

Wohnhauseinbrüche am Wochenende

Sottrum/ Scheeßel. Am Samstag Abend wurden der Polizei zwei Einbrüche in Wohnhäuser gemeldet. Um 16.40 Uhr versuchten zwei Täter, in ein Wohnhaus in Sottrum/ Fährhof einzudringen. Dazu hebelten sie an einer Tür zum Wohnhaus, wurden dabei aber von der Bewohnerin entdeckt und flüchteten vom Tatort. Die Polizei leitete eine umgehende Fahndung ein und erlangte Hinweise auf zwei Personen im Alter von 18-25 Jahren, welche mit einer weißen Mercedes Limousine den Tatort verließen. In der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 23.00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Dorfstraße in Westeresch ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die Schadenshöhe wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise auf die Täter oder sonstige verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 entgegen.

