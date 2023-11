Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr wird zu drei Einsätzen gerufen

Gevelsberg (ots)

Am Dienstag musste die Feuerwehr im Tagesverlauf zu drei Einsätzen ausrücken. Bereits direkt zum Wachwechsel rückten Kräfte der Hauptwache zu einer hilflosen Person hinter einer verschlossenen Wohnungstür aus. Vor Ort wurde die Tür geöffnet und die hilfsbedürftige Person konnte durch den Rettungsdienst versorgt und in eine umliegende Klinik transportiert werden. Später wurden Einheiten der Hauptwache und des Löschzuges Nord zu einem gemeldeten KFZ Brand auf der BAB 1 in Fahrtrichtung Köln gerufen. Da die Angabe des gemeldeten Einsatzgeschehens unklar war und der dementsprechende Bereich ohne Feststellung abgefahren wurde rückten die Einsatzkräfte der Gevelsberger Feuerwehr wieder ein und die Feuerwehr Sprockhövel nahm weitere Erkundung im Bereich der BAB 43 auf. In der Nacht zum Mittwoch rückte die Hauptwache nochmal zum Großen Markt aus. Dort brannten zwei Abfallbehältnisse, welche abgelöscht wurden.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell