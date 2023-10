FW-EN: Ölspur sorgt für Stau

Gevelsberg (ots) - Am Dienstagmorgen wurde die Gevelsberger Feuerwehr zu einem Brandmeldealarm in einem Industrieunternehmen an der Hagenerstraße gerufen. Vor Ort hatte die automatische Meldeanlage ausgelöst. Nach sofortiger Erkundung des betroffenen Bereichs konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um eine Fehlauslösung der Anlage. Im Anschluss durften sämtliche Mitarbeiter wieder den Betrieb ...

