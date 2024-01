Feuerwehr Herdecke

FW-EN: Feuerwehr und Ordnungsamt retten verletzten Schwan

Herdecke (ots)

Einen verletzten Schwan haben Feuerwehr und Ordnungsamt gemeinsam am Hengsteysee gerettet. Das verletzte Tier befand sich in Ufernähe und in der Nähe des Fahrgastschiffs. Mit einem Käscher wurde das Tier vom Ufer aus gerettet. Die Einsatzkräfte sicherten sich präventiv mit Auftriebsmitteln. Der Schwan wurde mit einer Transportbox durch einen Kollegen des Ordnungsamtes in eine Tieraufzuchtsstation gebracht. Dort wird er versorgt. Zwei Fahrzeuge der Feuerwehr waren 45 Minuten im Einsatz.

