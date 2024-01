Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Mann randaliert am Rathaus und am Sozialamt ++ Familienstreit im Wümmepark eskaliert ++ Tageswohnungseinbruch in der Mozartstraße ++

Rotenburg (ots)

Mann randaliert am Rathaus und am Sozialamt

Rotenburg. Ein 45 Jahre alter Mann hat am Donnerstagvormittag auf dem Parkplatz des Rathauses und wenig später beim Sozialamt des Landkreises am Hopfengarten randaliert und dabei städtische Fahrzeuge beschädigt und Fensterscheiben eingeschlagen. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte die monatliche Bargeldauszahlung für Wohnungslose ein paar Tage zuvor Grund für diesen Vorfall gewesen sein. Am Donnerstag erschien der 45-Jährige kurz vor 9 Uhr zunächst beim Rathaus. Hier trat er gegen zwei städtische Toyota Corolla und schlug eine Fahrzeugscheibe ein. Dann kündigte der Mann an, seine Aktion beim Sozialamt fortzusetzen. Noch bevor die Polizei eingreifen konnte, schlug er dort sechs Fensterscheiben mit einem Hammer ein und flüchtete. Der 45-Jährige konnte trotz sofortiger Fahndung nicht aufgegriffen werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere tausend Euro.

Familienstreit im Wümmepark eskaliert

Rotenburg. Am Donnerstagabend ist es auf dem Parkplatz eines Pizza-Lieferservice am Wümmepark zu einer Auseinandersetzung zwischen Angehörigen zweier, seit längerer Zeit im Streit lebenden, Rotenburger Familien gekommen. Aus bislang noch ungeklärten Gründen sollen sich die Gruppen zunächst beleidigt haben. In der Folge sei es untereinander zu Handgreiflichkeiten mit einer Körperverletzung gekommen. Am Ende sollen an dem Streit Beteiligte im Waldweg mit Füßen gegen einen Audi der anderen Familie getreten haben. Die Polizei leitete gegen mehrere Personen Strafverfahren ein.

Tageswohnungseinbruch in der Mozartstraße

Sottrum. Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Wohnhaus an der Mozartstraße eingebrochen. Zwischen 8.30 Uhr und 12 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Wohnung und fanden Schmuck. Mit der Beute verließen sie den Tatort auf dem gleichen Weg, auf dem sie in das Haus eingedrungen sind.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell