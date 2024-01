Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Verkehrsunfall mit Hund - Unbekannter Autofahrer soll sich melden ++ Vorfall an der Einmündung - Polizei sucht Zeugen ++

Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Hund - Unbekannter Autofahrer soll sich melden

Sittensen. Die Beamten der Polizeistation Sittensen suchen nach dem noch unbekannten Fahrer eines grauen Pkw. Dabei könnte es sich um einen Transporter oder einen SUV handeln. Der Fahrer habe am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr in der Alten Dorfstraße einen freilaufenden Hund angefahren. Die Halterin war zu dieser Zeit mit ihrer Tochter, einem angeleinten Hund und dem nicht angeleinten Tier auf dem Gehweg in Richtung Sittensen spazieren. Möglicherweise hat der Fahrer des grauen Fahrzeugs die Kollision mit dem Hund nicht wahrgenommen. Er wird gebeten, sich unter Telefon 04282/59414-0 zu melden.

Vorfall an der Einmündung - Polizei sucht Zeugen

Worth. Nach einem ungewöhnlichen Vorfall, der sich am Mittwoch der vergangenen Woche (10.01.2024) an der Einmündung der K 206 / B 71 (Abzweigung in Richtung Worth) ereignet hat, suchen die Beamten der Polizeistation Bothel nach möglichen Zeugen. Gegen 15 Uhr habe eine 48-jährige Frau mit ihrem grauen Audi an der Einmündung aus Richtung Worth kommend halten müssen. Hinter dem Audi hätten zwei Pkw möglicher Zeugen gestanden. Ein schwarzer Audi sei von hinten an den drei Fahrzeugen an der Einmündung vorbeigefahren und habe sich quer vor den grauen Audi gestellt. Dann sei es zwischen der 48-Jährigen und zwei Frauen im schwarzen Audi zu einem Gespräch gekommen. Die Polizei bittet die unbekannten Insassen der unbeteiligten Fahrzeuge, sich unter Telefon 04266/95568-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell