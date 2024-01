POL-ROW: ++ Polizei findet Rauschgift und Medikamente bei Verkehrskontrolle ++ Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn ++ Diebe im Autohaus ++ Großes TV-Gerät geklaut - Polizei sucht Zeugen ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Polizei findet Rauschgift und Medikamente bei Verkehrskontrolle

Elsdorf/A1. Eine Streifenbesatzung der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei hat am Dienstagnachmittag bei einer Verkehrskontrolle auf dem Autobahnparkplatz Hatzte Drogen und Medikamente im Pkw eines 29-jährigen Mannes gefunden. Gegen 16.20 Uhr waren die Beamten auf der Richtungsfahrbahn Hamburg auf seinen Mietwagen aufmerksam geworden. Im Fahrzeug saßen der 29-jährige Fahrer und eine 22 Jahre alte Beifahrerin. Da sich beide nicht ausweisen konnten, suchte die Polizei im Fahrzeug nach möglichen Dokumenten. Dabei stießen sie auf zehn Ampullen mit Kokain und einen Blister mit starken Schmerztabletten. Bei der Durchsuchung der Insassen fand die Polizei zudem eine größere Menge an Bargeld und ein verbotenes Einhandmesser griffbereit in der Jacke des Mannes. Der gesamte Fund wurde beschlagnahmt. Noch am Kontrollort stellte sich heraus, dass der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden die Wohnungen des 29-Jährigen auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade und Beschluss des Amtsgerichts Stade nach Drogen und anderen Beweismitteln durchsucht. Hier blieb die Polizei allerdings ohne Erfolg. Nach vorläufigem Abschluss der Ermittlungen wurde der Festgenommene am Mittwochvormittag auf freien Fuß gesetzt.

Ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn

Sittensen/A1. Ohne gültige Fahrerlaubnis ist ein 49 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der A1 in eine Verkehrskontrolle der Verfügungseinheit der Rotenburger Polizei geraten. Die Beamten waren gegen 13.30 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Sittensen in Fahrtrichtung Hamburg auf den Opel des Mannes aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass ihm das Amtsgericht Itzehoe die Fahrerlaubnis Ende letzten Jahres entzogen hatte. Da der 49-Jährige nicht der Halter des Fahrzeugs war, wurde gegen den 45-jährigen Halter, der diese Fahrt geduldet hatte, ebenfalls ein Strafverfahren eingeleitet.

Diebe im Autohaus

Zeven. Einen dreisten Diebstahl von Autoteilen haben unbekannte Täter am Montagabend in einem Autohaus am Nord-West-Ring hingelegt. Zwischen 20.30 Uhr und 21 Uhr gelangten sie auf unbekannte Weise in die Ausstellungshalle. Dort bockten sie einen grauen Mercedes mit Pflastersteinen auf und montierten die hochwertigen Kompletträder auf schwarzer Felge und die vordere Bremsanlage ab. Die Beute dürften die Täter durch eine Notausgangstür transportiert haben. Mögliche Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0.

Großes TV-Gerät geklaut - Polizei sucht Zeugen

Zeven. Ein großes, 85 Zoll Flachbildschirm-Fernsehgerät des Herstellers LG haben unbekannte Täter am Dienstagabend aus einer Wohnung in einem Reihenhaus am Birkenweg gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Haus zwischen 20.45 Uhr und 22 Uhr durch die unverschlossene Tür eines Wintergartens betreten haben. Zeugen, denen Verdächtige mit dem auffälligen TV-Gerät aufgefallen sind, melden sich bitte unter Telefon 04281/9592-0 bei der Zevener Polizei.

Fleischwaren aus Imbiss-Lager gestohlen

Zeven. Am Dienstagabend sind unbekannte Täter in den Lagerraum eines Imbisses an der Kivinanstraße eingedrungen. Durch eine unverschlossene Tür gelangten sie in das Lager und nahmen Fleischprodukte im Wert von über eintausend Euro aus einer Tiefkühltruhe. Wie die Unbekannten die Beute abtransportiert haben, ist noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04281/9592-0 zu melden.

Mit dem Handy auf dem E-Scooter

Visselhövede. Ein 18-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen mit einem unversicherten E-Scooter auf dem Geh- und Radweg an der Celler Straße gerollert. Weil er dabei ein Mobiltelefon in der Hand hielt und das Gerät auch benutzte, wurde eine Streifenbesatzung der Visselhöveder Polizei auf ihn aufmerksam. Spät bemerkte der junge Mann, dass der Streifenwagen bereits neben ihm fuhr. Die Polizei leitete gegen den 18-Jährigen ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein.

