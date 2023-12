Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. 13-Jähriger wird nach Geldforderung körperlich angegriffen.

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag (16.12.2023) gegen 17:10 Uhr wurde ein 13-jähriger Junge aus Lage in einem Schnellimbiss in der Stauffenbergstraße von einer Gruppe Jugendlicher bedroht und körperlich angegriffen, nachdem er sich weigerte Geld herauszugeben. Die Gruppe, bestehend aus Lagensern im Alter von 13-15 Jahren, wurde in Tatortnähe gestellt und deren Personalien festgestellt. Gegen alle vier Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

