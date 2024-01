Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Lkw-Fahrer verstirbt in seinem Sattelzug ++ Zevener Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb fest ++ Hoher Schaden bei Pedelec-Diebstahl ++ Dieseldiebe machen reiche Beute ++

Rotenburg (ots)

Lkw-Fahrer verstirbt in seinem Sattelzug

Sittensen. Ein 46 Jahre alter Kraftfahrer aus Belarus ist im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes auf dem privaten Lkw-Parkplatz des Autohofs an der Hansestraße in der Kabine seines Sattelzuges verstorben. Zeugen meldete der Polizei am Montagmorgen, dass der in seinem verschlossenen Lkw scheinbar schlafende Mann nicht auf Klopfen und Rufen reagiere. Als sich diese Mitteilung vor Ort bestätigte, schlug die Polizei eine Seitenscheibe der Fahrerkabine ein und öffnete das Fahrzeug. Rettungskräfte konnten den 46-Jährigen nicht mehr reanimieren. Ein Notarzt stellte seinen Tod fest. Die Polizei leitete eine Todesursachenermittlung ein. Bislang gibt es keine Anzeichen, die auf Fremdverschulden hindeuten.

Zevener Polizei nimmt flüchtigen Ladendieb fest

Zeven. Zwei Männer haben am Montagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft an der Straße Am Markt Herrenbekleidung im Wert von über eintausend Euro gestohlen und versucht, mit der Beute zu fliehen. Gegen 15.30 Uhr betrat das Duo das Geschäft und ließ sich zunächst beraten. In einem günstigen Moment schnappte sich einer der beiden mehrere Jeans und rannte damit davon. Sein Komplize raffte zwei Pullover und dreizehn T-Shirts zusammen und ergriff ebenfalls die Flucht. Einer Mitarbeiterin und einem Zeugen gelang es, den jungen Mann zu ergreifen. Die hinzugerufenen Zevener Polizei nahm den 26 Jahre alten Täter fest. Trotz einer Sofortfahndung gelang seinem Komplizen die Flucht. Der Unbekannte habe eine olivfarbene Jacke, eine schwarze Hose und ein dunkles Cappy getragen. Der Festgenommene stand mit über zwei Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Da der junge Mann über keinen festen Wohnsitz verfügt, wird er am Dienstag auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Stade einem Haftrichter vorgeführt.

Hoher Schaden bei Pedelec-Diebstahl

Rotenburg. Pedelcs im Wert von rund einhunderttausend Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Montag aus einem Zweiradhandel am Hetzweger Weg gestohlen. Dazu hebelten sie ein Fenster zum Verkaufsraum auf. Aus dem Geschäft wurden über zwanzig Elektrofahrräder und -fahrzeuge herausgetragen und vermutlich auf größere Fahrzeuge geladen. Zeugen, die in der Nacht zum Montag verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei.

Dieseldiebe machen reiche Beute

Everinghausen. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf dem Firmengelände eines Abbruchunternehmens an der Wankelstraße Diesel gestohlen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter Kraftstoff aus mindestens zwei Lkw abpumpten. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund zweitausend Euro. Zeugen, denen zwischen Samstag und Montag verdächtige Fahrzeuge oder Personen am Tatort aufgefallen sind, wenden sich bitte unter Telefon 04264/83646-0 an die Polizeistation in Sottrum.

Einbruch am Tage - Täter stehlen Geld

Westertimke. Am Dienstagvormittag ist es in der Straße "Schnakenmühlen" zu einem Tageswohnungseinbruch gekommen. Zwischen 8.45 Uhr und 9.15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Gebäude ein. Sie hatten zunächst erfolglos versucht, ein Fenster zum Hauswirtschaftsraum aufzuhebeln und in der Folge die Scheibe einfach eingeschlagen. In der Wohnung fanden die Täter Bargeld.

