Polizei Gütersloh

POL-GT: Ladendieb schwimmt nicht weit

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Nachdem ein Dieb am Dienstagnachmittag (17.10.) in einem Fahrradgeschäft an der Herzebrocker Straße unter anderem einen E-Bike-Akku gestohlen hatte, wurde er am Mittwochnachmittag (18.10.) durch Zeugen in der Nähe wiedererkannt.

Die Zeugen sprachen ihn gegen 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Reinhard-Mohn-Berufskollegs an. Statt auf die Polizei zu warten, rannte der Mann über die Wiesenstraße in Richtung Kolpingstraße davon und versuchte sich durch einen Sprung in die Dalke zu retten. Er versteckte sich zunächst vergeblich im Schilf und schwamm dann in Richtung B61. Ein Zeuge sprang hinterher. Gemeinsam mit den zwischenzeitlich eingetroffenen Polizisten konnte der Mann aus dem Wasser gezogen werden.

An dem Fahrrad des 49-jährigen Mann aus Rheda-Wiedenbrück wurde das Diebesgut vom Vortag sichergestellt. Die Beamten stellten zudem sein Rad samt Inhalt, Aufbruchwerkzeuge etc., sicher.

Bei einer anschließenden Durchsuchung wurden zudem Drogen aufgefunden. Seinen ohnehin bestehenden Haftbefehl aufgrund eines zurückliegenden Eigentumsdelikts zahlte der 49-Jährige, bevor er die Wache verließ. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell