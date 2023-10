POL-GT: 25-jähriger Motorrollerfahrerin stürzt

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - In der Sonntagnacht (15.10., 01.45 Uhr) ereignete sich auf der Ströher Straße ein Alleinunfall eines Pkw-Fahrers. Ein 28-jähriger Steinhagener befuhr mit einem Lada die Ströher Straße in Richtung Steinhagen und kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam neben der Straße zum Stehen. Im Rahmen der anschließenden ...

mehr