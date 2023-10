Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Gütersloh (ots)

Langenberg (FN) Am 18.10.2023 kam es um 23:26 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Nach bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr die 47- jährige Fahrzeugführerin aus Rietberg mit ihrem PKW Suzuki die Vornholzstrasse im Langenberger Ortsteil Benteler aus Richtung Rietberg kommend in Richtung Langenberg. In Höhe der Haus- Nr. 70 kam sie nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit ihrem PKW gegen einen auf dem dortigen Grünstreifen geparkten LKW Daimler- Benz. Durch den Zusammenstoß wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und kurzzeitig in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, konnte das Fahrzeug jedoch eigenständig verlassen. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Aufgrund der Verletzung wurde die Fahrzeugführerin mittels Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Da die Fahrzeugführerin zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Zur Ermittlung der Unfallursache wurde ein Strafverfahren gegen die Fahrzeugführerin eingeleitet. Der verunfallte PKW war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurde von der Unfallstelle abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 13.000.- Euro.

