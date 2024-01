Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verstoß gegen 0,5 Promille-Grenze

Meiningen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19.01.2024) stellten die Beamten der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen im Rahmen einer Verkehrskontrollen einen alkohlisierten Fahrzeugführer in der Marienstraße in Meiningen fest. Ein mit dem 34-Jährigen Opelfahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,51 Promille. Der gerichtsverwertbare Test wenig später einen Wert von 0,58 Promille. Das Auto musste vorerst stehen bleiben und den Mann erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

