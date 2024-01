Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Unfall auf der A1 - Zwei Beteiligte verletzt ++ Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis ++ Autofahrer ohne Fahrerlaubnis ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++

Rotenburg (ots)

Schwerer Unfall auf der A1 - Zwei Beteiligte verletzt

Groß Meckelsen/A1. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Hansalinie A1 zwischen den Anschlussstellen Elsdorf und Sittensen in Fahrtrichtung Hamburg sind am Mittwochnachmittag zwei Beteiligte zum Teil schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 51-jähriger Fahrer eines VW Transporters auf dem rechten der drei Fahrstreifen aus noch ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 63-Jährigen auf. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der VW zunächst nach links in die Mittelschutzplanke und von dort wieder zurück auf die Fahrbahn. Dabei kam es zur Kollision mit dem Peugeot einer 58-Jährigen. Der VW und der Peugeot kamen nach rechts von der Autobahn ab und blieben im Seitenraum liegen. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Unfallverursacher schwerverletzt aus dem Unfallrack befreien. Die Fahrerin des Peugeot erlitt leichtere Verletzungen. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste der Hauptfahrstreifen der A1 für drei Stunden gesperrt werden. Die Polizei spricht von einem Sachschaden von etwa 15.000 Euro.

Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt nach Zeugenhinweis

Heeslingen. Ein besorgter Zeuge hat der Zevener Polizei am Mittwochabend von einem Autofahrer berichtet, der offenbar betrunken auf dem Edeka-Parkplatz stehe und im Begriff sei, mit seinem Wagen von dort loszufahren. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei fuhr direkt die Halteranschrift des Mannes an. In der Nähe trafen die Beamten auf den gesuchten Pkw. Sie konfrontierten den Fahrer mit den Beobachtungen des Zeugen. Darüber konnte der 68-Jährige zunächst nur lachen. Das verging ihm jedoch nach dem Atemalkoholtest: 2,06 Promille. Der Zeuge hatte die Situation völlig richtig eingeschätzt. Der betrunkene Autofahrer musste eine Blutprobe abgeben.

Autofahrer ohne Fahrerlaubnis

Zeven. Die Zevener Polizei hat am Mittwoch zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die ohne erforderliche Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs waren.

Um 14.45 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung auf einem Tankstellengelände an der Bahnhofstraße den 21-jährigen Fahrer eines VW Golf. Auf seinem Handy zeigte der junge Mann den Beamten ein Foto von seinem angeblichen Führerschein. Wie sich herausstellte, gibt es dieses Dokument gar nicht. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 21-Jährige wegen ähnlicher Delikte bereits mehrfach aufgefallen ist.

Um 17 Uhr stoppten ein Streifenteam in der Bremervörder Straße ein Auto, mit dem ein 56 Jahre alter Mann unterwegs war. Er zeigte den Beamten einen ausländischen Führerschein. Da der Mann seit über sechs Monaten in Deutschland lebt, hätte er das Dokument bei der zuständigen Führerscheinstelle längst ummelden müssen. Dort gab es jedoch Gründe ihm die Erteilung einer Fahrerlaubnis unanfechtbar zu versagen. Da es sich um den Wagen einer 24-Jährigen handelte, muss auch sie sich dafür verantworten.

In allen Fällen leitete die Polizei Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein.

Zeuge meldet Alkoholfahrt

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Mittwochabend einen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein besorgter Zeuge hatte gegen 22 Uhr dessen unsichere und zum Teil gefährliche Fahrweise gemeldet. In der Bahnhofstraße konnte der Wagen des 31-Jährigen von einer Streifenbesatzung gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer bestätigte den Eindruck des Zeugen: mehr als 1 Promille. Zudem soll der 31-Jährige auch Schlafmedikamenten eingenommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

