Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Nächtliche Ruhestörung eskaliert - Schüsse mit Schreckschusswaffe ++ Unfall unter Alkoholeinfluss - 24-jährige Frau verletzt ++ 52-Jährige bei Wildunfall verletzt ++

Rotenburg (ots)

Nächtliche Ruhestörung eskaliert - Schüsse mit Schreckschusswaffe

Everinghausen. Mit einer Schreckschusswaffe hat ein 61-jähriger Mann in der Nacht zum Sonntag versucht, eine Ruhestörung in einem benachbarten Freizeitheim zu beenden. Eine größere Gruppe junger Menschen hatte sich am Wochenende in der abgelegenen Einrichtung getroffen, um miteinander ein Jubiläum zu feiern. Der Nachbar fühlte sich dadurch offenbar in seiner Nachtruhe gestört. Unter Alkoholeinfluss ging er mit seiner Schreckschusswaffe in das Freizeitheim und feuerte sechs Schüsse, zum Teil im Gebäude ab. Dann habe der Mann die Feiernden auch noch bedroht. Menschen wurden nicht verletzt. Der 61-Jährige wurde von der Rotenburger Polizei in Gewahrsam genommen.

Unfall unter Alkoholeinfluss - 24-jährige Frau verletzt

Alfstedt. Bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Dorfstraße/Ulmenweg ist am Samstagabend eine 24-jährige Frau verletzt worden. Anwohner hatten die Bremervörder Polizei gegen 20.40 Uhr darüber informiert, dass ein Pkw im Kurvenbereich von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum mit einem Grundstückszaun und einem parkenden BMW kollidiert sei. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei alkoholisierte, 23 und 24 Jahre alte, mutmaßliche Insassinnen des verunfallten Wagens. Bei der Unfallaufnahme ließ sich nicht zweifelsfrei klären, wer von beiden die Unfallfahrerin gewesen ist. Die Frauen wurden im Rettungswagen in die OsteMed Klinik nach Bremervörde gebracht und mussten im weiteren Verlauf der Ermittlungen jeweils eine Blutprobe abgeben. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa achttausend Euro.

Unfall unter Alkoholeinfluss - 61-jähriger Autofahrer verletzt

Hatzte. Unter Alkoholeinfluss ist ein 61-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag auf der K 142 zwischen Alpershausen und Hatzte verunglückt. Der Mann war gegen 3 Uhr früh in Richtung Hatzte unterwegs, als er nach rechts von der Kreisstraße abkam. Mit leichten Verletzungen wurde er im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht. Da ein Atemalkoholtest bei ihm ein Ergebnis von über 1,2 Promille anzeigte, musste er eine Blutprobe und auch seinen Führerschein abgeben.

Verfolgungsfahrt in Sittensen: Betrunkener Autofahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor der Polizei

Sittensen. Am Freitagmittag hat ein 57-jähriger Autofahrer versucht, vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Gegen 13 Uhr wollte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Sittensen den Wagen des Mannes in der Straße Ostetal in Tiste anhalten. Der Fahrer gab Gas und fuhr über angrenzende Feldweg davon. Auf Höhe des Ortseinganges Sittensen blieb der Flüchtige stehen. Die anschließende Verkehrskontrolle offenbarte den Grund für die Flucht: Der 57-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem stand er erheblich unter Alkoholeinfluss und hatte einen gefälschten Führerschein bei sich. Der Mann wurde zur Polizeidienststelle gebracht. Dort musste er eine Blutprobe abgeben. Auch das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

52-Jährige bei Wildunfall verletzt

Westerholz. Eine 52-jährige Autofahrerin ist am Samstagabend bei einem Wildunfall auf der K 219 zwischen Rotenburg und Westerholz verletzt worden. Die Frau war gegen 19 Uhr mit ihrem Toyota in Richtung Westerholz unterwegs, als ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Eine Kollision mit dem Tier konnte sie nicht mehr verhindern. Dabei zog sich die 52-Jährige leichte Verletzungen zu. Sie kam im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum. Den Unfallschaden schätzt die Polizei auf rund zwanzigtausend Euro.

Diebstahl aus SB-Landen

Visselhövede. In der Nacht zum Sonntag haben Unbekannte einen landwirtschaftlichen SB-Laden an der Zollikofer Straße geplündert. Mit einer Metallstange schlugen sie so lange auf eine Geldkassette ein, bis sie sich löste. Damit machten sich die Täter aus dem Staub. Hinweise auf die Diebe erbittet die Visselhöveder Polizei unter Telefon 04262/95908-0.

Autos zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. In der Nacht zum Sonntag ist es im Berliner Ring zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw gekommen. Unbekannten ritzten tiefe Kratzer in den Lack von drei, am Fahrbahnrand geparkten Autos. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, melden sich bitte unter Telefon 04261/947-0 bei der Rotenburger Polizei

Junger Autofahrer unter Drogenverdacht

Bremervörde. In der Nacht zum Sonntag hat die Bremervörder Polizei einen 23 Jahre alten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Gnarrenburger Straße erkannten die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen für den Konsum von Rauschgift. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach hatte der 23-Jährige vor Fahrtantritt Amphetamine und Kokain konsumiert. Er musste eine Blutprobe abgeben.

