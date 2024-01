Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Anwohner stellt Schuppeneinbrecher ++ Sachbeschädigung beim Schützenverein und am Friedhof ++ Vandalismus auf dem Friedhof ++ Transporter aufgebrochen - Werkzeug gestohlen ++

Rotenburg (ots)

Anwohner stellt Schuppeneinbrecher

Zeven. Ein 42-jähriger, polizeibekannter Zevener ist am Dienstagabend von einem Anwohner der Straße "Richtweg" auf frischer Tat beim Einbruch in einen Schuppen ertappt worden. Gegen 20.40 Uhr meldete eine Überwachungskamera eine Bewegung im Carport. Auf seinem Handy konnte der Anwohner eine ihm zunächst unbekannte, männliche Person mit einem Einbruchwerkzeug erkennen. Er lief hinaus, um den Fremden anzusprechen. Der ergriff sofort die Flucht und rannte über einen Hinterhof in Richtung Bremer Straße davon. Der Anwohner verfolgte den mutmaßlichen Einbrecher und stellte ihn in der Bremer Straße. Dort kam es zwischen den Männern zu einem Gerangel. Dabei habe der Flüchtige seinen Verfolger mit dem Kuhfuß geschlagen. Die mittlerweile alarmierte Polizei war schnell zu Stelle und nahm den 42-Jährigen vorläufig fest. Er ist den Beamten wegen diverser, gleichgelagerter Delikte bekannt. Der Mann kam zur Verhinderung weiterer Straftaten in Polizeigewahrsam. In der Nachbarschaft rund um das Haus am Richtweg entdeckten die Beamten weitere Einbruchsversuche. Die Ermittlungen dauern an.

Sachbeschädigung beim Schützenverein und am Friedhof

Sandbostel. In den vergangenen Tagen haben Unbekannte auf dem Grundstück des Schützenvereins an der Beverner Straße die Verschlüsse und die Abdeckung der Belüftungsrohre der Kläranlage entfernt. Dabei wurde die Abdeckung beschädigt. Hinweise erbitten die Beamten der Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Vandalismus auf dem Friedhof

Selsingen. Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag beschädigten Unbekannte drei Außenlampen der Kapelle des Selsinger Friedhofs an der Bahnhofstraße. Die Polizei spricht von einem Schaden von über eintausend Euro und hofft unter Telefon 04284/92755-0 auf Hinweise.

Ohne erforderliche Fahrerlaubnis mit Gespann unterwegs

Visselhövede. Ein 41-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagvormittag in der Straße "Im Gewerbepark" in eine Verkehrskontrolle der Visselhöveder Polizei geraten. Der Mann war dort gegen 10.20 Uhr mit einem Pkw-Anhängergespann unterwegs. Da er die erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht besitzt, muss er sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Transporter aufgebrochen - Werkzeug gestohlen

Everinghausen. In den zurückliegenden Tagen haben Unbekannte in der Industriestraße einen Transporter aufgebrochen. Auf einem Firmengelände stachen sie das Schloss eines Mercedes Sprinter auf und holten Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Laderaum. Hinweise erbittet die Sottrumer Polizei unter Telefon 04264/83646-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell