Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstag, 21. Dezember 2023, 10:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Delmenhorst leicht verletzt. Ein beteiligtes Fahrzeug war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

Zur Unfallzeit befuhr eine 29-jährige Frau aus Delmenhorst mit einem Kleinwagen die Goethestraße in Richtung Mühlenstraße. An der Kreuzung zur Dwostraße wollte sie nach links in Richtung Stedinger Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 53-Jährigen aus Dötlingen, der die Dwostraße mit einem Kleintransporter mit Anhänger in derselben Richtung befuhr. Der Transporter prallte in die rechte Seite des Kleinwagens.

Die 29-jährige Frau und ein 19-jähriger Mitfahrer im Kleintransporter, ebenfalls wohnhaft in Delmenhorst, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren. Der Kleinwagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell