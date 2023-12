Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Firmengebäude an - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) In der Nacht zu Mittwoch (13.12.) löste um 2.17 Uhr der Einbruchalarm einer Firma an der Straße Unterer Hellweg aus. Ein Sicherheitsunternehmen begutachtete daraufhin umgehend das Gebäude, konnte allerdings keine Personen am Objekt feststellen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten an der Eingangstür entsprechende Einbruchspuren fest. Der oder die unbekannten Täter versuchten augenscheinlich mittels Gewalteinwirkung die Tür zu öffnen. Ins Gebäudeinnere gelangten die Unbekannten jedoch nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Mittwoch etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

