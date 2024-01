Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schnelle Fahrt im Lkw mit gefälschtem Führerschein ++ Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall ++ Radfahrer am Kreisel angefahren ++ Taschendiebe im Discounter ++

Rotenburg (ots)

Schnelle Fahrt im Lkw mit gefälschtem Führerschein

Hastedt. Ein 48-jähriger Lkw-Fahrer ist am Dienstagvormittag auf der B 440 in Höhe der Bullenseekreuzung in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei geraten. Beamte der Verfügungseinheit hatten gegen 11.30 Uhr mit einem Lasermessgerät festgestellt, dass der Mann mit seinem 7,5-Tonner zu schnell auf der Bundesstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle legte er den Beamten einen Führerschein aus Moldau vor. Schnell erkannten die Polizisten, dass es sich bei dem Dokument um eine Fälschung handelte. Zu ihrem Erstaunen konnte der 48-Jährige dann noch einen russischen Führerschein präsentieren. Der erwies sich allerdings als echt. Deshalb durfte der Mann seine Fahrt nach der Kontrolle fortsetzen. Er muss sich jedoch für die Nutzung des gefälschten Dokuments und die schnelle Fahrt mit dem Lkw verantworten.

Betrunkener Radfahrer verursacht Verkehrsunfall

Rotenburg. Mit mehr als 3 Promille hat ein 29 Jahre alter Radfahrer am Dienstagnachmittag in der Mühlenstraße einen Verkehrsunfall verursacht. Der Mann war dort gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg unterwegs, als er zu Fall kam. Bei seinem Sturz kam er auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem Peugeot eines 45-jährigen Mannes. Dabei entstand ein Sachschaden von einigen hundert Euro. Der Radfahrer blieb unverletzt. Zu seinem eigenen Schutz musste er zunächst im Polizeigewahrsam bleiben.

Radfahrer am Kreisel angefahren

Rotenburg. Bei einem Verkehrsunfall in der Brauerstraße ist am Dienstagvormittag ein 36-jähriger Radfahrer verletzt worden. Ein 85 Jahre alter Autofahrer hatte gegen 9 Uhr mit seinem Renault in den Kreisverkehr einfahren wollen und dabei vermutlich den querenden Radler übersehen. Der 36-Jährige kam zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Taschendiebe im Discounter

Sottrum. Am Dienstagmittag ist eine 56-jährige Frau in einem Discounter an der Großen Straße von unbekannten Taschendieben bestohlen worden. Während sie mit ihrem Einkauf beschäftigt war, gelang es Tätern ihre blaue Geldbörse mit dem Aufdruck "Greece" aus der umgehängten Handtasche zu stehlen. Neben Bargeld befand sich darin der übliche Inhalt. Als die Frau die Tat bemerkte, waren die Täter bereits verschwunden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell