POL-ROW: ++ Mofafahrer übersehen ++ Polizei kontrolliert reisende Handwerker ++ Junger Fahrer unter Drogenverdacht ++ Seniorinnen bleiben Ziel von Taschendieben ++ Diebstahl auf der Mülldeponie ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Rotenburg (ots)

Mofafahrer übersehen

Gnarrenburg/Dahldorf. Ein 62-jähriger Mofafahrer ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Dahldorfer Straße verletzt worden. Ein 75-jähriger Autofahrer hatte gegen 13.45 Uhr mit seinem Mercedes rückwärts von einem Stellplatz fahren wollen und den Mann auf seinem Mofa hinter ihm vermutlich übersehen. Es kam zu einer Kollision, bei der der 62-Jährige stürzte. Er wurde mit einer leichten Kopfverletzung im Rettungswagen in das Rotenburger Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa eintausend Euro.

Polizei kontrolliert reisende Handwerker

Bremervörde/Ostendorf. Am Montag haben reisende Handwerker Anwohnern in der Ostendorfer Straße ihre Dienste angeboten. Sie hätten Asphalt zu verschenken und könnten ihn für geringes Entgelt aufbringen. Die Polizei kontrollierte die Männer und stellte fest, dass sie nicht über eine vorgeschriebene Reisegewerbekarte verfügen. Die Beamten warnen vor dem Abschluss derartiger, zunächst verlockend erscheinender Angebote. Erfahrungsgemäß steigen in diesen Fällen die geforderten Lohnkosten oder abgesprochene Arbeiten werden nicht bis zu Ende ausgeführt.

Junger Fahrer unter Drogenverdacht

Zeven. In der Nacht zum Dienstag hat eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei einen 20-jährigen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann steht im Verdacht seinen Wagen unter dem Einfluss von Rauschgift gelenkt zu haben. Kurz nach Mitternacht waren die Beamten im Südring ihn aufmerksam geworden. Bei der Kontrolle erkannten sie bei ihm Anzeichen, die auf Drogenkonsum hindeuteten. Ein Urintest bestätigte diesen Eindruck. Demnach dürfte der Fahranfänger Marihuana zu sich genommen haben. Er musste eine Blutprobe abgeben.

Seniorinnen bleiben Ziel von Taschendieben

Scheeßel. Am Montag sind zwei Seniorinnen beim Einkaufen in einem Discounter am Vahlder Weg Opfer von Taschendieben geworden. Gegen 11.30 Uhr traf es zunächst eine 85 Jahre alte Scheeßelerin. Nach eigenen Angaben sei sie von einem ihr unbekannten Mann mehrfach angesprochen und abgelenkt worden. Später bemerkte die Frau, dass ihre Geldbörse fehlte. Die hatte sie in ihrer schräg über dem Oberkörper getragenen Handtasche bei sich. Nur wenig später bestahlen vermutlich die gleichen Täter eine 76-Jährige Frau aus Scheeßel in demselben Discounter. Unbemerkt gelang es ihnen an ihre rote Geldbörse zu kommen. Als die Bestohlene den Diebstahl bemerkte, waren die Täter schon weg.

Diebstahl auf der Mülldeponie

Helvesiek. Auf der Mülldeponie in Rehr ist es im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu einem weiteren Diebstahl gekommen. Auch diesmal haben unbekannte Täter ein Loch im Maschendrahtzaun gewählt, um auf das Gelände des Landkreises zu gelangen. Vermutlich zielgerichtet nahmen sie abgelagerte TV-Geräte mit. Die Finteler Polizei geht davon aus, dass die Unbekannten ihre Beute in einem größeren Pkw abtransportiert haben dürften und bittet unter Telefon 04265/95486-0 um Hinweise.

Neureifen gestohlen

Zeven. Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben unbekannte Täter von einem Firmengelände am Südring Reifen gestohlen. Dazu stiegen sie zunächst über einen Zaun und brachen dann die Hecktür eines Transporters auf. Von der Ladefläche nahmen sie zwei neue Ganzjahresreifen des Herstellers Sportiva vom Typ 215/60 R 16 109/107T VanAllseason und zwei Ganzjahresreifen der Marke Fulda vom Typ 215/60 R 16 99H (Multicon) mit. Die Polizei spricht von einem Schaden von etwa fünfhundert Euro.

Täter beim Einbruch überrascht

Eversen. Zwei noch unbekannte Täter sind am Montagabend beim Einbruch in ein Wohnhaus an der Dorfstraße überrascht worden. Auf der Rückseite des Gebäudes hatten sie zuvor ein Fenster zum Wohnzimmer aufgehebelt. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der männliche Täter auf der Straße Wache gestanden, während seine Komplizin im Haus auf Beutesuche ging. Als ein Bewohner gegen 16.30 Uhr überraschend nach Hause kam, ergriffen die Täter mit erbeutetem Schmuck die Flucht.

Auto aufgebrochen

Bockel. Am Montagvormittag ist es in der Nähe eines Autohauses in der Straße "An der Autobahn" zu einem Pkw-Aufbruch gekommen. Vermutlich hatten die Unbekannte den VW Passat eines 40-jährigen Kunden genau im Blick. In einem günstigen Moment schlugen sie die Dreiecksscheibe des Pkw ein, durchsuchten das Fahrzeuginnere und fanden Bargeld. Mit der Beute verschwanden die Täter unerkannt.

