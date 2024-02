Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Missgeschick nach dem Tanken - Auto rollt über den Fuß ++

Rotenburg (ots)

Sottrum. Ein 56-jähriger Mann hat sich am Donnerstagvormittag bei einem unglücklichen Vorfall auf dem Gelände der Aral-Tankstelle an der Bremer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Gegen 9 Uhr wollte ein 38-jähriger Autofahrer nach dem Tanken mit seinem Audi rückwärts von der Tanksäule fahren. Er übersah den 56-Jährigen hinter seinem Wagen und fuhr ihm über den Fuß. Die Sottrumer Polizei nahm in dieser Sache einen Verkehrsunfall auf.

