Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfall mit Krankenwagen - Fünf Menschen verletzt ++ Rinnstein auf Ablaufschächten gehoben - Polizei bittet um Hinweise ++

Rotenburg (ots)

Unfall mit Krankenwagen - Fünf Menschen verletzt

Brockel. Bei einem Verkehrsunfall, an dem ein Krankenwagen des Landkreises Rotenburg beteiligt war, sind am Sonntagvormittag auf der B 71 zwischen Brockel und Hemslingen fünf Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin hatte gegen 11 Uhr mit ihrem Tesla von der Kreisstraße 210 nach links auf die Bundesstraße einbiegen wollen. Dabei übersah die junge Frau vermutlich den von links kommenden und vorfahrtberechtigten Krankenwagen. Dessen 36-jähriger Fahrer versuchte auf die Gegenfahrbahn auszuweichen, konnte eine Kollision mit dem Tesla aber nicht vermeiden. Der Krankenwagen überschlug sich mehrfach und blieb in einem Straßengraben liegen. Die Unfallverursacherin, ihre 19-jährige Beifahrerin und der Fahrer des Krankenwagens wurden leicht verletzt. Seine 25-jährige Beifahrerin und die 92 Jahre alte Patientin zogen sich schwere Verletzungen zu. Für die Zeit der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße gesperrt werden. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf über einhunderttausend Euro.

Rinnstein auf Ablaufschächten gehoben - Polizei bittet um Hinweise

Visselhövede. Einen mehr als schlechten Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in der Großen Straße erlaubt. Sie nahmen etwa in Höhe der Einmündung zur Lindenstraße drei Rinnsteingitter aus den Ablaufschächten und schafften damit Gefahrenstellen. Zu einem Unfall ist es nicht gekommen. Trotzdem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein und bittet unter Telefon 04262/95908-0 um Hinweise auf die Verursacher.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell