POL-GI: Gasflasche aufgedreht - Zeugen gesucht + Verkehrskontrollen durchgeführt + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Gasflasche aufgedreht - Zeugen gesucht

Noch völlig unklar sind die Hintergründe eines Vorfalls in der Grünberger Straße. Ein Unbekannter manipulierte an einer nahe des dortigen Altenheims im rückwärtigen Außenbereich abgestellten Gasflasche. Er drehte am Mittwoch (01.11.2023) gegen 22 Uhr das Ventil der 11kg-Flasche auf und setzte im Anschluss die Schutzkappe wieder auf die Flasche. Aufmerksames Personal sprach den Mann daraufhin an, er rannte sofort in Richtung Nahrungsberg weg. Es wurde niemand verletzt. Der Flüchtige wurde als mitteleuropäischer Typ und etwa 175 cm groß beschrieben. Sein Alter wurde auf Mitte bis Ende 30 geschätzt. Er hatte eine Halbglatze mit lockigen, dunklen Haare an den Seiten, bis zum Kinn. Er soll eine sehr schlanke Figur haben. Bekleidet war der Mann mit dunklem Kapuzenpullover, dazu trug er einen dunklen Rucksack.

Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen und bittet um Mithilfe: Wer kennt den Mann? Ist der Gesuchte bereits an anderer Stelle aufgefallen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

Langgöns: Verkehrskontrollen durchgeführt

Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Gießen kontrollierten am Mittwochmorgen (01.11.2023) im Rahmen des Schulbeginns Verkehrsteilnehmer vor einer Grundschule in der Straße "Am alten Stück". Dabei nahmen sie insbesondere die sogenannten "Elterntaxis" unter die Lupe. Innerhalb einer Stunde kontrollierten die Schutzleute 45 Fahrzeuge. In sieben Fällen mussten sie dabei nicht gesicherte Kinder in den Fahrzeugen bemängeln. Drei Fahrer waren zudem nicht angeschnallt.

Zusammen mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Langgöns sowie Mitarbeitern des Ordnungsamtes Gießen (Serviceteam Gefahrgut) wurde eine weitere Kontrollstelle in der Straße "An der Pfarrwiese" eingerichtet. Dort stand die Sicherheit des gewerblichen Güterverkehrs im Fokus. 31 kontrollierten Fahrzeugen stehen hier 14 Verstöße, u.a. gegen Sozialvorschriften und das Gefahrgutrecht, gegenüber. Die Ordnungshüter leiteten jeweils entsprechende Verwarn- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Gießen: Mazda beschädigt

Der Fahrer eines blauen Mazdas parkte am Sonntag (29.10.2023) gegen 23.00 Uhr im Asterweg. Als er am Montagmittag gegen 13.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, musste er frische Schäden auf der Fahrerseite feststellen. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Schaden von etwa 800 Euro.

Gießen: Skoda angefahren

Einen grauen Superb beschädigte ein Unfallfahrer in der Bahnhofstraße. Das Fahrzeug stand zwischen Freitag (27.10.2023), 17.00 Uhr und Sonntagmittag im Bereich einer Ladezone. Der Verursacher streifte den Skoda mutmaßlich beim Vorbeifahren und entfernte sich einfach, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Zeugen richten Hinweise zu beiden Unfällen bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641 7006-3755.

