POL-GI: Räuberische Erpressung - Täter in Haft + Verdacht der Schleusung + BMW gestohlen + Holztisch durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht + Unfallfluchten

Gießen: Räuberische Erpressung - Täter in Haft

In Wieseck verletzten am Freitagabend (29.10.2023) zwei Männer einen 37-Jährigen schwer. Nach derzeitigen Erkenntnissen forderten die beiden Tatverdächtigen Geld von ihrem Opfer. Dazu sprachen sie den 37-Jährigen gegen 22.05 Uhr im Wellersburgring zunächst aus einem silbernen Mercedes heraus an. Im Verlauf stiegen sie aus und schlugen mit einem Axtstiehl aus Holz sowie mit einem Brecheisen auf den Mann ein. Der Angegriffene erlitt dabei Verletzungen am Arm und am Kopf. Als er nach Hilfe rief und Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, ließen die Angreifer von ihm ab und flüchteten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen. Umgehend eingeleitete Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen führten zur Festnahme der Flüchtigen noch am selben Abend. Es handelt sich um bulgarische Staatsangehörige im Alter von 36 und 32 Jahren. Beide sind ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Zum Motiv schwiegen die Festgenommenen. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, weitere Auskünfte diesbezüglich können derzeit nicht erteilt werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ordnete diese die Vorführung beim Amtsgericht Gießen an. Eine zuständige Richterin erließ gegen beide dringend Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehlt wegen des dringenden Verdachts der versuchten schweren räuberischen Erpressung. Die Beamten lieferten die Beiden daraufhin in Justizvollzugsanstalten ein.

Die Kriminalpolizei sucht weiterhin Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Freitagabend gegen 22.05 Uhr im Wellersburgring beobachtet? Wer kann Angaben zu den Hintergründen der Tat machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

A5/Reinhardshain: Verdacht der Schleusung

Am Montag (30.10.2023) meldete sich ein LKW-Fahrer bei der Polizei. Ihm waren an einer Raststätte im Bereich Reinhardshain Hilferufe vom Anhänger seines Gespanns aufgefallen.

Auf Nachschau entdeckten Polizeibeamte insgesamt fünf Frauen innerhalb des Anhängers. Nach derzeitigen Erkenntnissen stiegen sie im europäischen Ausland auf den Anhänger und harrten mehrere Tage im Anhänger aus. Sie waren unverletzt, jedoch hatten sie ihren Nahrungsvorrat aufgebraucht. Beamte der Polizeistation Grünberg brachten die Frauen, die Asyl beantragen, auf die Dienststelle. Sie versorgten die Geflüchteten mit Essen und Getränken und leiteten erste Maßnahmen eines Asylverfahrens ein. Der LKW-Fahrer wird nach derzeitigen Erkenntnissen als Zeuge geführt. Die Frauen, die vermutlich äthiopischer Herkunft und etwa Mitte 20 sind, wurden in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die Ermittlungen zu ihren Personalien dauern an. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der illegalen Einreise und der Schleusung aufgenommen.

Lollar: BMW gestohlen

Irgendwann im Laufe des Sonntags (29.10.2023) klauten Unbekannte einen BMW in Salzböden. Der schwarze 5er stand auf dem Stellplatz eines Wohnhauses in der Röderbergstraße. Das Auto mit den amtlichen Kennzeichen GI-HO 1000 hat einen Wert von ca. 24.000 Euro. Das Fahrzeug war nach derzeitigen Erkenntnissen verschlossen, die Polizei schließt nicht aus, dass die Diebe das Signal des Funkschlüssels abfingen und es ihnen so gelang, das Fahrzeug zu öffnen und zu starten.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer hat am Sonntag im Bereich der Röderbergstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder der Kennzeichen machen?

Technische Geräte, die Funkwellen verlängern, bestehen aus zwei Teilen, den "Car-Scannern" und dem "Key-Scanner". Während die Diebe den "Car-Scanner" einfach nur in der Nähe des PKW positionieren müssen, muss der andere Scanner in der Nähe des Schlüssels platziert werden. Wenn es dann zur Signalübertragung kommt, wird der Car-Scanner einfach in den PKW gelegt. Die Täter können so problemlos das Auto starten und wegfahren. Möglicherweise kommt es den Tätern dann zu Gute, dass die Besitzer die Schlüssel direkt hinter der Haustür oder in der Nähe zum geparkten PKW ablegen.

Um es Dieben möglichst schwer zu machen, gibt die Kriminalpolizei folgende Tipps:

- Wählen Sie den Abstellplatz Ihres PKW sorgfältig aus. - Nutzen Sie, wenn möglich, Ihre Garage (Abschließen nicht vergessen!) bzw. Parkplätze/-häuser mit Videoüberwachung. - Bewahren Sie den Schlüssel so weit wie möglich vom Fahrzeug auf. Drei bis vier Meter können dabei noch zu wenig sein. Empfohlen wird dabei ein Schlüsseltresor aus Metall oder das Schlüsselmäppchen wird mit spezieller Sicherheitsfolie versehen.

Gießen: Anhänger geklaut

Vom Parkplatz einer Firma im Hüttenweg stahlen Unbekannte einen Anhänger mit dem amtlichen Kennzeichen GI-CG 50. Der Hänger des Herstellers "Eduards" stand dort in der Zeit zwischen Freitag (27.10.2023), 16.00 Uhr bis Montagmorgen (30.10.2023).

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Anhängers oder des Kennzeichenschilds machen können.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-3555 entgegengenommen.

Hungen: Holztisch durch Feuer beschädigt - Zeugen gesucht

Im Zeitraum von Montag (30.10.2023), 18.00 Uhr bis Dienstag (31.10.2023), 07.00 Uhr beschädigten Unbekannte einen Holztisch in der Kaiserstraße. Der Tisch auf der Rückseite des Rathauses wurde durch Feuer beschädigt. Zudem hinterließen die Unbekannten Müll im Umfeld. Der hinterlassene Schaden wird auf einen hohen, dreistelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat etwas Verdächtiges im Zeitraum zwischen Montag und Dienstag beobachtet?

Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter der der Telefonnummer 06401 91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Im vorderen Bereich des Parkplatzes "An der Hessenhalle" parkte am Samstag (21.10.2023) ein goldfarbener VW. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Golf zwischen 09.45 Uhr und 14.30 Uhr. Anschließend fuhr er einfach davon, ohne sich um den Schaden von ca. 1.500 Euro zu kümmern.

Lollar: Lediglich fünfzehn Minuten parkte ein VW-Fahrer in der Bahnhofstraße. Seinen weißen Polo stelle er dort am Sonntag (22.10.2023) um 16.45 Uhr ab. Wenig später musste er einen Schaden von ca. 1.000 Euro an seinem Auto feststellen. Der Verursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort.

Gießen: Am Freitag (27.10.2023) stieß nach Angaben eines Golf-Fahrers ein grauer oder silberner Golf Plus beim Ausparken gegen sein geparktes Fahrzeug. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 21.30 Uhr in der Ostanlage in Höhe der Hausnummer 25. Der gesuchte Golf soll ein Gießener Kennzeichen gehabt haben. Der Verursacher fuhr im Anschluss einfach davon, ohne sich um den Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641 7006-3755.

Gießen: Einen geparkten Mercedes beschädigte ein Unbekannter im Anneröder Weg. Die schwarze A-Klasse stand in Höhe der Hausnummer 40 am Gehwegrand. Der Unfallfahrer flüchtete am Sonntag (29.10.2023) unerlaubt vom Unfallort, nachdem er im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr ca. 1.000 Euro Schaden verursachte.

Gießen: Etwa 1.200 Euro Schaden hat ein Audi-Fahrer in der Beethovenstraße zu beklagen. Er parkte am Fahrbahnrand, vermutlich beim Parkvorgang beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den A 1 und flüchtete. Der Unfall ereignete sich am Freitag (27.10.2023) zwischen 08.00 Uhr und 16.30 Uhr.

Hinweise zu den Unfallfluchten bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Grünberg: Einen Lichtmast, Schilder sowie Mauerelemente beschädigte ein flüchtiger Unfallverursacher in Beltershain. Bei dem Unfall, der sich im Zeitraum von Montag (30.10.2023), 18.00 Uhr auf Dienstagmorgen, 07.20 Uhr in der Burgstraße ereignete, entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Die Polizei schließt nach derzeitigen Erkenntnissen nicht aus, dass ein größeres, rangierendes Fahrzeug (z.B. LKW oder größere Arbeitsmaschine) als Verursacher in Betracht kommt.

Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401 91430.

