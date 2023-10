POL-GI: Polizei zieht Bilanz nach Kundgebung am Rathausvorplatz in Gießen

Gießen (ots) - Pressemeldung vom 28.10.2023: Lollar: Person im Zug angegriffen und verletzt - Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen Am Freitag (27.10.2023) hat ein 29 - Jähriger in einem Regionalexpress, der von Kassel in Richtung Frankfurt unterwegs war, einen 15 - Jährigen mit einem Messer angegriffen und am ...

