Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Lollar: Person im Zug angegriffen und verletzt - Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Gießen (ots)

Pressemeldung vom 28.10.2023:

Lollar: Person im Zug angegriffen und verletzt - Haftbefehl gegen Verdächtigen erlassen

Am Freitag (27.10.2023) hat ein 29 - Jähriger in einem Regionalexpress, der von Kassel in Richtung Frankfurt unterwegs war, einen 15 - Jährigen mit einem Messer angegriffen und am Oberkörper verletzt. Der Tatverdächtige, ein jamaikanischer Staatsangehöriger, konnte unmittelbar nach der Tat festgenommen werden. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen am heutigen Samstagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dort wurde Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Heimtückemordes erlassen. Ein politisches Motiv ist derzeit nicht erkennbar. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern aktuell noch an.

Der Regionalexpress wurde vermutlich durch eine Notbremsung gegen 16.00 Uhr bei Lollar gestoppt. Erste Zeugen schilderten der Polizei einen Messerangriff auf eine Person. Offenbar hatte der oben genannte 29 - Jährige den ihm gegenübersitzenden Jugendlichen während der Zugfahrt attackiert und mit einem kleineren Messer am Oberkörper verletzt. Nach der Notbremsung konnte der Verdächtige zunächst aus dem Zug flüchten, konnte aber, auch aufgrund der vielen Zeugenhinweise, wenig später durch eine Polizeistreife in Lollar festgenommen werden.

Der 15 - Jährige, der aus Nordhessen kommt, wurde danach wegen seiner Verletzungen in einer Klinik behandelt.

Die Maßnahmen wurden in enger Abstimmung mit der Bundespolizei durchgeführt.

Zeugen, deren Personalien noch nicht aufgenommen wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0641 - 7006 6555, zu melden.

Jörg Reinemer

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell