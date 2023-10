POL-GI: Polizei begleitet Kundgebung der Gießener Innenstadt

Gießen (ots) - Gießen: Einbruch in Schule Zwischen Freitag (20.10.2023), 19.00 Uhr und Dienstag (24.10.2023), 09.30 Uhr drangen Unbekannte in eine Schule in der Reichenberger Straße ein. Vermutlich überstiegen sie zuvor einen Bauzaun und kletterten auf ein Gerüst. Im dritten Stock brachen sie eine Platte an einem Fenster auf und gelangten so ins Gebäude. Sie ...

