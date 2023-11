Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Polizisten angegriffen + Autoscheibe eingeschmissen + Eierwürfe auf Golf + Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3126+ Unfallfluchten

Gießen- Polizisten angegriffen

Gestern Abend (31.10.2023) wurde der Gießener Polizei gegen 21:40 Uhr eine hilflose Person in der Marburger Straße gemeldet. Rettungskräfte waren bereits vor Ort, der stark alkoholisierte 32-Jährige zeigte sich renitent. Im Zuge des Einsatzes versuchte der in Gießen wohnhafte 32-Jährige zunächst eine Polizeibeamtin anzugreifen. Im weiteren Verlauf äußerte er mit den Beamten kämpfen zu wollen. Er griff nach einem Messer, welches er am Hosengürtel geholstert hatte, woraufhin die Polizisten den 32-Jährigen festnahmen. Er musste mit zur Gießener Wache, wo ein Arzt ihm eine Blutprobe entnahm. Auf den Gießener kommen nun Anzeigen wegen des Angriffs auf Polizeibeamten, Widerstand und einem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

Grünberg- Autoscheibe eingeschmissen

In der Graudenzer Straße warfen Unbekannte am gestrigen Abend (31.10.2023) die Seitenscheibe eines Peugeot ein. Die Polizei beziffert den Schaden an der Scheibe der Fahrertür mit 150 Euro. Wer kann Hinweise zu den Unbekannten geben, die sich zwischen 19:05 Uhr und 21:45 Uhr an dem blauen 206 zu schaffen machten? Hinweise erbittet die Polizeistation Grünberg unter Tel.: (06401) 9143-0.

Linden-Leihgestern: Eierwürfe auf Golf

Gegen 21:10 Uhr war der Fahrer eines blauen VWs in der Großen-Lindener-Straße unterwegs, als er bemerkte, wie etwas gegen die Beifahrerseite seines Golfs krachte. Er hielt an und stellte fest, dass Unbekannte Eier gegen den VW geworfen hatten. In Höhe der Beifahrertür wurde der Lack beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf 150 Euro. Hinweise zu den Eierwerfern, die in Höhe der Überführung mit der Straße "Im Boden" zu Gange waren, erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555.

Rabenau: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3126

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es heute Morgen (01.11.2023) gegen 07:35 Uhr, auf der Landesstraße 3126. Ein 29-Jähriger war mit seinem Pkw von Rüddingshausen kommend in Fahrtrichtung Odenhausen unterwegs. Hinter einer Rechtskurve kam der Opel des 29-Jährigen nach bisherigem Erkenntnisstand auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw eines 28-Jährigen. Der aus dem Landkreis Gießen stammende 29-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Die alarmierte Feuerwehr barg den Schwerstverletzten aus seinem Fahrzeug. Er verstarb an der Unfallstelle. Rettungskräfte brachten den ebenfalls aus dem Landkreis Gießen stammende 28-Jährige verletzt in ein Krankenhaus. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger beauftragt. Die L3126 war bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Unfallfluchten:

Gießen-Wieseck:

In der Gießener Straße stieß ein Unbekannter Unfallfahrer zwischen 17:00 Uhr am Dienstag (24.10.2023) und 10:00 Uhr am Mittwoch (25.10.2023), 10:00 Uhr, gegen die Beifahrertür eines in Höhe der Hausnummer 108 abgestellten grauen VW Golf. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden an der hinteren Tür zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Buseck- Großen-Buseck:

Montagnachmittag (30.10.2023), gegen 16:10 Uhr war ein 33-jähriger mit seinem Ford Transit auf der L3128 vom Kreisel kommend in Richtung der Leppermühle unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm auf seiner Fahrspur ein Unbekannter entgegen. Nur durch Ausweichen konnte der Transit-Fahrer einen Zusammenstoß verhindern. Allerdings streifte er mit seinem Ford die Leitplanke an der rechten Seite. Der Unfallschaden wird mit 4.000 Euro beziffert. Hinweise zum Unfallfahrer oder seinem Fahrzeug, erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

