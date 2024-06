Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bispingen

Bad Fallingbostel

Walsrode: Taschendiebe am Werk; Bad Fallingbostel: Werkstatt leergeräumt; Walsrode: Einbruch in leerstehendes Schule

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 04.06.2024 Nr. 1

03.06.2024 / Taschendiebe am Werk

Bispingen / Bad Fallingbostel / Walsrode: Am vergangenen Samstag schlugen unbekannte Taschendiebe im Lidl in Bispingen als auch im Edeka-Markt in Bad Fallingbostel zu. In Bispingen entwendeten sie das Portmonee eines lebensälteren Mannes aus der Jackentasche, in Bad Fallingbostel die Geldbörse einer 71-Jährigen aus dem Einkaufswagen. Am Montag wurde darüber hinaus eine 74-Jährige in einem Kaufhaus in Walsrode Opfer von Dieben: Um eine Jacke anprobieren zu können, legte sie ihre Tasche auf dem Verkaufstresen ab. Als sie die Tasche an sich nehmen wollte, stellte sie den Diebstahl fest. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 320 Euro geschätzt.

03.06 / Werkstatt leergeräumt

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen in der Nacht zu Montag gewaltsam in eine Werkstatt an der Visselhöveder Straße ein und entwendeten eine Motorsäge, einen Akkubohrer und einen Winkelschleifer. Der Schaden wird auf rund 660 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Bad Fallingbostel unter 05162720 entgegen.

03.06 / Einbruch in leerstehendes Schule

Walsrode: Am vergangenen Wochenende gelangten Unbekannte in das leerstehende Schulgebäude an der Ostdeutschen Allee und entwendeten eine unbekannte Menge an Kupferkabeln. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Walsrode unter 05161/48640.

01.06 / Mountainbikes beim Schützenfest gestohlen

Wietzendorf: In der Zeit zwischen Freitag, 20.00 Uhr und Samstag, 01.30 Uhr entwendeten Fahrraddiebe von einer Grünfläche am Schützenfestplatz zwei gesichert abgestellte Mountainbikes im Gesamtwert von rund 2.300 Euro. Es handelt sich dabei um ein Fahrrad der Marke Grecos-Big Foot und ein weiteres der Marke Cube, Stereo 120 Pro (Fully). Hinweise zur Tat und zum Verbleib nimmt die Polizei Wietzendorf unter 05196/963760 entgegen.

02.06 / Mountainbike aus Keller gestohlen

Munster: In der Nacht zu Sonntag hebelten Unbekannte die Tür eines Mehrfamilienhauses an der Wagnerstraße auf und entwendeten aus dem Keller ein ungesichertes Mountainbike der Marke Bulls. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Munster unter 05192/9600.

03.06 / Reste an Kupferkabeln entwendet

Soltau: In der Zeit zwischen Samstag, 16.00 Uhr und Montag, 07.30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Gelände der Stadtwerke an der Straße Weinberg und entwendeten eine unbekannte Menge an Resten von Kupferkabeln. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

01.06 / Kompletter Sattelzug entwendet

Buchholz: Fahrzeugdiebe entwendeten in der Zeit zwischen Freitag, 16.00 Uhr und Samstag, 03.30 Uhr eine schwarze Sattelzugmaschine der Marke Volvo mit weißem Auflieger im Wert von rund 155.000 Euro. Das Fahrzeug war an der Straße "An der Autobahn" in Höhe der Hausnummer 44 abgestellt. Hinweise zum Diebstahl nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

