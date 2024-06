Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Werkzeug aus Kastenwagen gestohlen; Soltau: In Gartenschuppen eingedrungen; Soltau: Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Heidekreis (ots)

04.06.2024 / Werkzeug aus Kastenwagen gestohlen

Walsrode: Unbekannte schlugen in Nacht von Montag auf Dienstag die Heckscheibe eines Kastenwagens ein, der auf einem Hotelparkplatz in Hünzingen stand. Aus dem Inneren entwendeten die Täter Werkzeug in Wert von mehreren tausend Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Walsrode unter 05161-48640 entgegen.

04.06.2024 / In Gartenschuppen eingedrungen

Soltau: In der Zeit vom 30.05.2024 bis 04.06.2024 drangen Unbekannte in einen Schuppen einer Gartenkolonie, die an der Straße Am Hohen Eitz liegt, ein. Die Täter entwendeten hier schließlich ein Sonnensegel und Gartengeräte.

04.06.2024 / Betrüger geben sich als Bankmitarbeiter aus

Soltau: Ein 59-jähriger Mann aus Soltau erhielt am Dienstagabend einen Anruf eines vermeintlichen IT-Mitarbeiters einer Bank. Dabei wurde der Geschädigte schließlich dazu bewegt, Geld auf ein fremdes Konto zu überweisen. Der Zentrale Kriminaldienst hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell