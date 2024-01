POL-SN: Brand einer Gartenlaube - Erstmeldung

Schwerin (ots) - Nachdem der Polizei erst am gestrigen Tage bekannt wurde, dass eine 52-jährige Frau in den frühen Morgenstunden des 29.12.2024 aufgrund schwerer Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert wurde, hat das Kriminalkommissariat Schwerin sich des Vorfalles angenommen. Die Umstände, die zu den Verletzungen der 52-jährigen Deutschen führten, sollen in den laufenden Ermittlungen aufgeklärt werden. Bekannt ...

mehr