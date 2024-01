Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fußgänger nach Unfall verletzt - Polizei bittet um Hinweise zum flüchtigen Fahrer eines E-Scooters

Schwerin (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein 22-jähriger Schweriner verletzt wurde, führt das Kriminalkommissariat Schwerin nun Ermittlungen zu einem flüchtigen Fahrer eines E-Scooters. Die Polizei bittet um Hinweise zur Aufklärung des Unfalls mit Fahrerflucht.

Ereignet hat sich der Zusammenstoß am gestrigen Abend gegen 20:50 Uhr in der Lübecker Straße im Bereich zwischen Mühlentwiete und J.-R.-Becher-Straße. Den bisherigen Erkenntnissen zu Folge fuhr der bisher unbekannte Fahrer des E-Scooters den 22-jährigen deutschen Fußgänger auf dem Gehweg an, in der weiteren Folge stürzte er gegen einen geparkten VW Transporter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Fußgänger wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung am Unfallort war jedoch nicht von Nöten. In den weiteren Ermittlungen wird geklärt, ob der am Transporter festgestellte Schaden dem gestrigen Vorfall zugeordnet werden muss oder ob es sich um einen sogenannten Altschaden handelt. Zur Aufklärung des Unfalls sucht die Polizei Hinweise zum Fahrer des E-Scooters. Wer den Unfall beobachtet hat oder anderweitig Angaben zum flüchtigen Fahrer bekannt geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0385/5180-2224 oder -1560, über die Onlinewache www.polizei.mvnet.de oder persönlich in den Polizeidienststellen bekannt gegeben werden.

